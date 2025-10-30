Büyükçekmece Belediye Başkan yardımcısı hakkında tahliye kararı verildi

  1. Ekonomim
Büyükçekmece Belediye Başkan yardımcısı Rıza Can Özdemir hakkında tahliye kararı verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan yardımcısı Rıza Can Özdemir hakkında tahliye kararı verildi.

CHP Gençlik Kolları Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Recai Kılıç söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kılıç'ın paylaşımında, "Aylardır haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri zindanlarında tutsak edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcımız, yol arkadaşımız Rıza Can Özdemir özgürlüğüne kavuşmuştur. iftiranamelerle tutsak edilen başta Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanımız Emrah Şahan olmak üzere tüm belediye başkanlarımız ile yol arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşmadan mücadelemiz bitmeyecektir. Adalet yerini bulana dek mücadeleye devam!" ifadeleri yer aldı.

