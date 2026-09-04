Büyükçekmece Belediyesi davasında ara karar açıklandı
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Büyükçekmece Belediyesi davasında aralarında Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşmasının 16 Kasım’da yapılması kararlaştırıldı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Büyükçekmece Belediyesi davasında tutuklu sanıkların durumunu değerlendirdi. Mahkeme, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Ara kararın ardından sanıkların mevcut tutukluluk durumlarının sürmesine karar verilirken, davanın bir sonraki duruşmasının 16 Kasım’da görülmesi kararlaştırıldı.
Ne olmuştu?
16-17 Temmuz’da görülen ilk celsede savunmaların alınmasının ardından İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince, iş insanı Atahan Bacınoğlu’nun ev hapsi şartıyla tahliyesine; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül’ün ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Ev hapsi olan Güngör Gül’ün de adli kontrol tedbiri, yurt dışına çıkış yasağına çevrilmişti.