  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Büyükçekmece Belediyesi davasında ara karar açıklandı
Takip Et

Büyükçekmece Belediyesi davasında ara karar açıklandı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Büyükçekmece Belediyesi davasında aralarında Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşmasının 16 Kasım’da yapılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Büyükçekmece Belediyesi davasında ara karar açıklandı
Takip Et

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Büyükçekmece Belediyesi davasında tutuklu sanıkların durumunu değerlendirdi. Mahkeme, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ara kararın ardından sanıkların mevcut tutukluluk durumlarının sürmesine karar verilirken, davanın bir sonraki duruşmasının 16 Kasım’da görülmesi kararlaştırıldı.

Ne olmuştu?

16-17 Temmuz’da görülen ilk celsede savunmaların alınmasının ardından İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince, iş insanı Atahan Bacınoğlu’nun ev hapsi şartıyla tahliyesine; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül’ün ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Ev hapsi olan Güngör Gül’ün de adli kontrol tedbiri, yurt dışına çıkış yasağına çevrilmişti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ağustosta yüzde 2,29 arttıMevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ağustosta yüzde 2,29 arttıEkonomi

 

Ekonomistlerin TCMB için faiz beklentisi belli olduEkonomistlerin TCMB için faiz beklentisi belli olduEkonomi

 