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Büyükçekmece Belediyesi'nde Belediye Başkan Vekili seçildi

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine başkan vekili seçilen CHP'li Ahmet Şahin'in tutuklanması üzerine yapılan seçimleri CHP'nin adayı Hakan Çebi kazandı.

Haber Merkezi
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Büyükçekmece Belediyesi'nde Belediye Başkan Vekili seçildi
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Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine başkan vekili seçilen CHP'li Ahmet Şahin'in tutuklanması üzerine yapılan seçimleri CHP'nin adayı Hakan Çebi kazandı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubunca Meclis Üyesi Hakan Çebi, AK Parti ve MHP Grubunca ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı aday gösterildi.

Gizli oylamada ilk iki turda 3'te 2 çoğunluğun sağlanamadı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 35 oyun 20'sini alan Çebi, Belediye Başkan Vekili seçildi.

Ne oldu?

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB’ye yönelik beşinci dalga operasyonda gözaltına alınmış, 3 Haziran'da tutuklanmıştı.

Akgün’ün yerine Büyükçekmece Belediye Başkanvekili olarak 11 Haziran’da 22 oy alarak CHP’li Ahmet Şahin kazanmıştı. Cumhur İttifakının adayı Mustafa Yazıcı 12 oy almıştı.

Ahmet Şahin, "etkin pişmanlıktan" yararlanıp tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleri doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmış ve "mali suçlara" dair iddialarla 8 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Ahmet Şahin, İçişleri Bakanlığınca 9 Temmuz'da görevinden uzaklaştırılmıştı.

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