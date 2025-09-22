Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet davasında 1 sanığa tahliye

Büyükçekmece'de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 2'si tutuklu 8'i tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Burak Aldanmaz ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.

Beraatlarını talep ettiler

Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını talep etti.

Beyanda bulunan müşteki avukatları, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesini ve sanıkların cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanıkların avukatları ise, müvekkillerinin beraatını talep etti.

Serkan Kayasel tahliye edildi

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay tarihinde Büyükçekmece Belediyesi'nde İnşaat Yüksek Mühendisi olan tutuklu sanık Serkan Kayasel'in tutuklukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Heyet, tutuklu sanık Burak Aldanmaz'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 14 mağdur, 6 müşteki ve 23 sanık yer almıştı. Sanıklar Nejat Güven ve Taylan Aksu'nun zemin etüdü firması sahiplerini mevzuatta olmayan hususları eksiklikmiş gibi göstererek hileli hareketlerle oyaladıkları belirtilen iddianamede, sanıkların belediyede yapılması gereken işleri bilerek geciktirdikleri, Büyükçekmece Belediyesi personelinin de sanıklarla birlikte hareket ettikleri açıklanmıştı.

Gül Yapı'nın 4 Mevsim İstanbul projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, muhtemel depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği belirtilmişti. İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet aldığı, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet verdiği kaydedilmişti.

İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme şekilde" imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme şekilde yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından ayrı ayrı 100 yıl 3 aydan 343 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme şekilde imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme şekilde yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından ayrı ayrı 97 yıl 3 aydan 333 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.