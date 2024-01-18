Büyükçekmece Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 20 gözaltı
Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da bulunan Büyükçekmece Belediyesi’ne sabah erken saatlerde 'rüşvet' operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" operasyonu düzenledi.
Operasyon, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapıldı. Aralarında bir Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.