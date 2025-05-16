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Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması: İş insanı Kemal Şahin tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada iş insanı Kemal Şahin tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması: İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
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Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta "rüşvet verme" iddiasıyla gözaltına alınan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şahin, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istenmişti.

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