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Büyükçekmece semalarında göktaşı düşme anı kamerada (Video)

İstanbul Büyükçekmece semalarında dün gece göktaşının düşme anı bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi
İHA
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Büyükçekmece semalarında göktaşı düşme anı kamerada (Video)
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Olay saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece İlçesi Hürriyet Mahallesi mevkiinde yaşandı. Bir vatandaş aracıyla seyir halindeyken araç kamerası tarafından göktaşının düşme anı kaydedildi.

Olayın ardından kayıtları izleyen vatandaş, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yaşanan anlarda kamera kayıtlarında gökyüzündeki parlak cismi yeşil ve hızlı bir ışıkla belirip saniyeler içinde kaybolması yer aldı.

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