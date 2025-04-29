Büyükçekmece'de depremde yıkılma riski taşıyan 35 daire yıkıldı. 1999 Gölcük depreminin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran Büyükçekmece Belediyesi'nde bugüne kadar 55 binden fazla riskli konut yıkılarak yenilendi.

Bilim insanları, deprem uzmanları ve üniversitelerle birlikte sürdürülen dönüşüm süreci kapsamında, son dört günde 115 aile güvenli konutlara ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde 80 dairenin yıkımı tamamlanırken, bugün de 35 riskli dairenin yıkımına başlandı. Çalışmalar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün gözetiminde sürdürülüyor.

"Kentsel dönüşümde yüzde 70 seviyesine ulaştık"

Başkan Akgün, Büyükçekmece’nin deprem riskine karşı hızla dönüştürüldüğünü belirterek, “6.2 büyüklüğünde bir depremi yaşadık. Ardından 300’den fazla artçı sarsıntı oldu. Yaklaşık 15 yıldır riskli yapı stoğunu ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kentsel dönüşümde yüzde 70 seviyesine ulaştık. Ancak hız kesmeden devam etmeliyiz. Bugün yıkımına başladığımız 5 blokta 35 daire bulunuyor. İstanbul yaklaşan büyük Marmara depremine hazırlanmak zorundadır. Bu bir beka meselesidir” dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yalnızca bina yenilemekle sınırlı olmadığını vurgulayan Akgün, “Altyapıdan otoparka, peyzajdan siluete kadar tüm sorunları çözüyoruz. Belediyemiz, vatandaş ve müteahhit aynı masada uzlaşarak ilerliyor. Ancak dönüşümün daha hızlı ilerleyebilmesi için yerel yönetimlerin de aktif rol alacağı bir İstanbul Deprem Şurası yeniden oluşturulmalı. Sayın Bakanlığımızdan ve Büyükşehir Belediyemizden beklentimiz, bu konuda öncülük etmeleridir” ifadelerini kullandı.

Başkan Akgün, birlik ve koordinasyonla kentsel dönüşüm sürecinin hızlanabileceğini, bunun da vatandaşların can ve mal güvenliği için kritik önem taşıdığını vurguladı.