Büyükçekmece'de otluk alanda yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları halen sürüyor.
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Büyükçekmece’nin Celaliye Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını kontrol altına almak için müdahale çalışmaları sürüyor.
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