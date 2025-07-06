Büyükçekmece'de otluk alanda yangın paniği! Ekipler müdahale ediyor
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
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Fatih Mahallesi D-100 kara yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları sürüyor. Bölgedeki elektrik hattında yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanıyor.
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