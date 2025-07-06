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Büyükçekmece'de otluk alanda yangın paniği! Ekipler müdahale ediyor

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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Büyükçekmece'de otluk alanda yangın paniği! Ekipler müdahale ediyor
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Fatih Mahallesi D-100 kara yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları sürüyor. Bölgedeki elektrik hattında yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

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