Büyükçekmece'de toprak kayması: Toprak altında mahsur kalanlar var

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Olay, saat 18.00 Mimar Sinan Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binalar ile sahil arasında bulunan alanda henüz bilinmeyen toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şeritle alanı kapatırken, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri toprak altında kalma ihtimaline karşın hassas arama çalışması başlattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.