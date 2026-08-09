Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İzlanda, Ukrayna, Hollanda büyükelçilikleri ile Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliğine yeni atamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı büyükelçilikler ile uluslararası temsilciliklerde görev değişimi yapıldı.
Buna göre;
İzlanda Büyükelçiliğine, Ukrayna Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen,
Ukrayna Büyükelçiliğine, Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan,
Hollanda Büyükelçiliğine, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Burak Akçapar,
Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliğine ise Ayşe Sözen Usluer getirildi.