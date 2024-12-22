Büyükelçilikten açıklama geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a gidecek mi?

Suriye'deki Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden şekillenmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yakın bir zamanda Şam’ı ziyaret edeceğini belirtmişti.

Erdoğan, "Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" şeklinde konuşarak, Suriye ile ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını vurgulamıştı. Geçen günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan Şam'a gitti.

Burhan Köroğlu, TVNET’e yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın da Şam'a ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, bu ziyaretin Suriye ile ilişkilerde önemli bir aşama olacağını söyledi.

Köroğlu, "Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da takdir ediyorum" diyerek, iki ülke arasındaki tarihi bağların yeniden güçleneceği sinyalini verdi.