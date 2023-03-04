Büyükşehirden Hatay'daki içme suyu sorunuyla ilgili açıklama

Hatay Büyükşehir Belediyesi şubat ayında meydana gelen depremlerde büyü hasar alan kentteki su ihtiyacı konusunda açıklama yaptı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hatay genelinde yaklaşık 600 kuyu ve 2 içme suyu arıtma tesisi (Karaçay ve Yayladağı) ile Harbiye, Beşikligöl, Hidirbey, Akçay Eğricek, Bükünsuyu, Pinarbaşi, Arabingölü, Avcılar, Haymaseki kaynağından içme suyu temini sağlanmaktadır.

Tüm sular klorlanarak şebekeye verilmekte olup analizleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Herhangi bir olumsuz sonuç çıkması halinde HATSU'ya bildirilmekte ve kaynak kapatılmaktadır. (Arabın gölü analiz sonucu olumsuz çıktığı için uyarılmış yapılmış olup şu anda bu kaynak yeni tahlil sonucu çıkıncaya kadar kullanılmamaktadır.)

Antakya, Defne ve Kırıkhan ilçelerimizde enkazdan kaynaklı su verilemeyen bölgelerde sokak çesmeleri ile de vatandaşa kullanma suyu ulaştırılmaktadır.

Hatay'ın özellikle Defne ve Antakya ilçelerinde şişe olarak ambalajlanmış içme suyuna ulaşım konusunda Belediyemize hemşehrilerimizden yoğun talep olmaktadır."

Konuyla ilgili sosyal medyada da birçok paylaşım yapılırken, kente içme suyunun acilen tedarik edilmesi konusunda çarğrılarda bulunuluyor.