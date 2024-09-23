Büyüyen kumar ağı: E-Ticaret sitelerine kadar uzanıyor!

Türkiye'de yasa dışı bahis pazarının boyutu korkutucu boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya genelinde 1,8 trilyon dolarlık bir pazar olan yasa dışı bahis, ülkemizde 100 milyar lirayı aştı. Sadece yasa dışı siteler değil, yasal bahis siteleri bile casino oyunlarına yönelerek durumu daha da vahim hale getirdi. Hatta Türkiye'nin en büyük e-ticaret siteleri bile aleni bir şekilde bahis oyunlarına yer vererek vatandaşları kumara teşvik ediyor. Bu durum, hem ailelerin dağılmasına hem de ekonomik kayıplara yol açıyor. Uzmanlar, bu durumun ciddiyetini vurgulayarak acil önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye'den Kaan Zenginli'nin haberine göre; Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), dünyada yasa dışı bahis pazarının 1,8 trilyon dolara ulaştığını açıkladı. Ülkemizde ise bu rakamın 100 milyar lirayı (2,8 milyar doları) geçtiği tahmin ediliyor. Her yaştan insan bu batağa sürüklenerek elinde avucunda ne varsa kaybediyor, yuvalar yıkılıyor, cinayet ve intihar vakaları artıyor. MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sanal bahis çeteleri ile mücadelesini bütün hızıyla sürdürüyor. Yasa dışı kumar oynanan sitelere her saat başı ‘erişim engeli’ getiriliyor. Buna rağmen gelişen teknoloji sayesinde bir site kapanırken devamında bir oyun sitesi daha açılıyor. Yasa dışı bahis tarafında durum böyleyken, devletin kontrolünde olan yasal sitelerin ve hatta e-Ticaret sitelerinin spor müsabakaları ve şans oyunları dışında, casino oyunlarını da devreye almaları tepki çekiyor.

Yaptırım yok

Bilindiği üzere Millî Piyango dışında Türkiye’de yasal olarak bahis oynatan beş büyük şirket-marka bulunuyor. Bu şirketler, spor müsabakaları ve kazı-kazan tarzında bazı şans oyunları üzerinden para kazanıyor. Ancak kanun dışı bahis sitelerine olan ilgi, bu yasal şirketlerin de format değiştirmesine sebep oluyor. Casinolarda bulunan “slotvari” oyunların da bu sitelerin kategorilerinde olduğu gözleniyor. Yasal bahis siteleri bile yavaş yavaş casinolara dönerken, sanal kumarın e-Ticaret sitelerine kadar sıçraması, durumun vehametini ortaya koyuyor.

Türkiye’nin en bilindik e-Ticaret siteleri, aleni şekilde sanal kumar oynatıyor. Çeşitli oyunlarla insanları oyuna çeken sitelere herhangi bir yaptırım da uygulanmıyor. Bu siteler üzerinden ismi bilindik bahis sitelerine yönlendirme yapılıyor.

Mesajla bildirim yapılıyor

Online alışveriş platformlarında haftada birkaç defa çeşitli oyunlar açılıyor. Bu oyunlar, üyelere mesaj veya mail yoluyla bildiriliyor. Oyuna dâhil olmak isteyenler kredi kartlarıyla bilet satın alıyor ve bu biletler ile alenen kumar onatılıyor. e-Ticaret platformlarında "kazanma fırsatı" gibi ilgi çekici mesajlar ile tüketiciler kumara çekiliyor. "Çevir-kazan", "topla-kazan", "bil-kazan", "zeplin", "çarkıfelek" gibi çeşitli isimlerdeki oyunlar, vatandaşların cebini boşaltıyor. Kısa yoldan zengin olma hayalleri olan vatandaşlar, "1 koy 10 kazan" gibi vaatler ile tuzağa çekiliyor.

"Hem paralarını hem hayallerini çalıyorlar"

Uzmanlar, yasadışı kumar sisteminin ülkemizin kılcal damarlarına kadar girdiğini belirterek, şunları söylüyor:

“Her yaştan insan bu tuzağa düşmüş durumda. Yurt dışı merkezli internet siteleri aracılığıyla yüz binlerce kişi her gün büyük paralar harcıyor. Devletin birimlerinin mücadelesi gayet doğru şekilde devam ediyor. Ancak bunun önünü almak neredeyse imkânsız. Bu büyük pazarı gören bazı yasal bahis siteleri de oyun formatlarını değiştirmeye başladı. Spor müsabakalarına olan ilgi azalınca, casino oyunları kategorilere girdi. Hatta e-Ticaret sitelerinden bile bahis sitelerine yönlendirme yapılıyor. Basit gibi görünen oyunlar ile insanların hem paraları hem hayalleri çalınıyor."