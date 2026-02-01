Buzlu otobüs firması nerenin? Buzlu Turizm sahibi kim? soruları merak konusu oldu. Antalya’da yaşanan otobüs kazasında 8 yolcu vefat ederken 26 kişi de yaralandı. Olayın ardından kazaya karışan otobüs firması merak konusu oldu.

BUZLU OTOBÜS FİRMASI NERENİN?

Türkiye’nin köklü kara yolu taşıma şirketlerinden biri olan Buzlu Turizm, İç Anadolu’nun modern kenti Eskişehir merkezli bir otobüs firmasıdır. Kurulduğu günden bu yana Eskişehir’i ana durak noktası olarak belirleyen firma, şehri Türkiye’nin dört bir yanına bağlayan stratejik bir ulaşım ağı kurmuştur.

Modern filosu ve önce güvenlik vizyonuyla tanınan şirket, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler olmak üzere pek çok noktaya sefer düzenlemektedir. Eskişehir’in yerel ekonomik gücünü ulusal düzeye taşıyan Buzlu Turizm, bölge halkı için sadece bir ulaşım tercihi değil, aynı zamanda şehrin bir markası konumundadır.

BUZLU TURİZM SAHİBİ KİM?

İnternette yer alan arşiv bilgiye göre Eskişehir’in yerel gücünü ulusal taşımacılık sektörüne taşıyan Buzlu Turizm, bölgenin tanınmış iş insanlarından Fehmi Buzlu tarafından kurulmuştur. Şirketin kurucusu ve sahibi olan Fehmi Buzlu, firmanın merkezini Eskişehir’de konumlandırarak markayı şehrin en önemli ticari değerlerinden biri haline getirmiştir.

Yıllardır aile şirketi disipliniyle yönetilen firma, Fehmi Buzlu’nun vizyonu doğrultusunda teknolojik yatırımlar ve modern araç filosuyla büyümesini sürdürmektedir. Eskişehir ekonomisine sağladığı istihdamla dikkat çeken Buzlu, sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübesini müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet anlayışıyla birleştirmiştir.