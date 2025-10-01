BYD'nin Manisa'daki fabrika sahasında sessizlik: İki adet elektrik trafosundan başka bir şey yok

BYD'nin Türkiye'deki 1 milyar dolarlık yatırımı kapsamında Manisa'da kurulması planlanan elektrikli ve hibrit araç üretim tesisinin şantiye alanında sessizlik sürüyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2026 yılı sonunda yıllık 150 bin araç üretim kapasitesiyle faaliyete geçmesi hedeflenen tesiste, şubat ayında altyapı çalışmaları için kamyon ve iş makineleri yoğun bir faaliyet göstermiş, haziran ayında ise çalışmalar tekrar durmuştu.

Aradan geçen 3 aylık süreye rağmen alanda herhangi bir iş makinesi hareketliliği ya da fiziki ilerleme gözlemlenmedi. Devasa fabrika sahasında şu anda sadece iki adet elektrik trafosunun yer aldığı görüldü.



Öte yandan, eylül ayı başında Münih Otomobil Fuarı'nda açıklamalarda bulunan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, fabrika inşaatına mümkün olan en kısa sürede başlanacağını ve Türkiye'deki üretimin 2026'da başlayacağını duyurmuştu.

Yatırımın ilk fazında pil paket montajının Türkiye'de yapılmasının planlandığı, bu kapsamda Manisa'da farklı birimlerden oluşan bir ekibin görev aldığı ifade edildi.