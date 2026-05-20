  ByLock kullanıcısı 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
ByLock kullanıcısı 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütsel irtibatları bulunduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin çalışma evlerinde kaldıkları, örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edildi.

ByLock yazışma içeriklerinde isimlerinin yer aldığı anlaşılan 3’ü aktif görevde toplam 4 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

