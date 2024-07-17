  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. ByLock kullanıcısı 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Takip Et

ByLock kullanıcısı 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ByLock kullanıcısı 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları belirlenen 5 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

İddia: Süleyman Soylu istifa edip yeni parti kuracakİddia: Süleyman Soylu istifa edip yeni parti kuracakGündem
Eski bakandan dikkat çeken 'emekliye ek zam' iddiasıEski bakandan dikkat çeken 'emekliye ek zam' iddiasıEkonomi
17 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...17 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Aşı krizi kapıda mı? Bakanlıktan hekimlere ‘idareli kullanın’ uyarısıAşı krizi kapıda mı? Bakanlıktan hekimlere ‘idareli kullanın’ uyarısıGündem

 