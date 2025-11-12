c 130 askeri kargo uçağı özellikleri; Kaç kişilik, menzili ne kadar, neden düştü?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda olan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. 20 Mehmetçik şehit oldu. Bu gelişmenin ardından, 1963 senesinden günümüze kadar Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan Lockheed C-130 Hercules kargo uçağının özellikleri ve düşüş nedenine ilişkin sorular kamuoyunun gündemine geldi.

c 130 askeri kargo uçağı özellikleri

Lockheed C-130 Hercules, Amerikan savunma sanayisinin efsanevi modellerinden biri olarak kabul edilen, dört turboprop motorlu çok amaçlı bir askerî nakliye uçağıdır. Lockheed Martin tarafından geliştirilen uçak, zorlu arazi koşullarında ve kısa pistlerde dahi iniş-kalkış yapabilme kabiliyetiyle tanınır.

İlk kez 1956 yılında ABD Hava Kuvvetleri envanterine giren C-130, kısa sürede Avustralya’nın da aralarında bulunduğu pek çok ülke tarafından tercih edilmiştir. Yıllar içinde askerî operasyonlardan insani yardım görevlerine kadar geniş bir yelpazede görev yapan Hercules, dayanıklılığı ve güvenilirliği sayesinde tarihe adını yazdırmıştır.

ABD Hava Kuvvetleri’ne 50 yıl aralıksız hizmet eden sayılı uçaklardan biri olan C-130, 2024 yılı itibarıyla 70 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak üretimde kalmasıyla da dünya havacılık tarihinde özel bir yere sahiptir.

Askerî birlik, mühimmat ve acil tahliye görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan bu çok yönlü uçak, hazırlıksız pistlere iniş-kalkış yapabilme özelliğiyle öne çıkar. 1954’ten bu yana 2.500’den fazla üretilen C-130’lar, bugün 60’tan fazla ülkenin hava kuvvetlerinde aktif olarak görev yapmaktadır.

Tam donanımlı 74 asker taşıyabilen C-130 Hercules, Türk Hava Kuvvetleri filosuna ise 1963 yılında katılmış ve o tarihten bu yana aktif görevlerde kullanılmaktadır.

Uçuş tavanı: 10.060 metre

Menzil:2000 km

Üretim sayısı: 2500'ün üstünde

Azami hız: 620 km/s

İlk üretim yılı: 1954

Kapasite: 92 yolcu/72 tam teşekküllü asker/64 paraşütçü

Kullanan ülkeler: ABD, Kanada, Avustralya dahil 60'tan fazla ülke

c 130 askeri kargo uçağı neden düştü?

Kara kutu incelemesinin ardından belli olacak.