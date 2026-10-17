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Cafer Mahiroğlu soruşturması: 4 kişi tutuklandı

Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Haber Merkezi
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Cafer Mahiroğlu soruşturması: 4 kişi tutuklandı
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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler, tutuklama ve adli kontrol talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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 Hakimlik, Mehmet Necati Yağcı, Harika Akkaya, Murat Koçak ve Süleyman Özen'in tutuklanmasına karar verdi. Ali Turan, Armağan Küçük, Mediha Burumoğlu, Erkan Yağcı, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Mustafa Özdemir ve Halit Akın hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.