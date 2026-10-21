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Cafer Mahiroğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Haber Merkezi
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Cafer Mahiroğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun kişisel sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı aldı.

Kararın, Mahiroğlu’nun Halk TV binası önünde halkı kışkırtıcı nitelikte çağrılarda bulunduğu iddiasıyla alındığı bildirildi.

Halk TV’ye kayyum atanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 Ekim’de Halk TV’ye kayyum atanmış, kanalın yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmişti.

Soruşturma dosyasında Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları yer alıyor. Soruşturma kapsamında Halk TV’nin YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesaplarına da erişim engeli kararı verilmişti.