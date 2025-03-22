Çağlayan Adliyesi önünde polisten sıkı önlem! ‘TOMA’lar konuşlandırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında polis ifadesi tamamlandı. İmamoğlu’nun 19.30'da adliyeye sevk edileceği belirtilirken Çağlayan Adliyesi önünde polis sıkı önlemler aldı. Adliyedeki metrobüs durağı devre dışı bırakıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun polisteki ifadesi tamamlandı. "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında saat 19.30’da adliyeye sevk edilecek İmamoğlu’nun davası öncesi İstanbul Valiliği, adliye çevresinde sıkı güvenlik tedbiri aldı.
Çağlayan önünde önlemler alındı
Adliye'nin önü ve çevresinde TOMA'lar konuşlandırıldı. Binlerce polisin de getirildiği Çağlayan Adliyesi önünde barikatlar kuruldu.
Metrobüs durağı devre dışı bırakıldı
Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonu işletmeye kapatıldı. Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonunun işletmeye kapatıldığı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.