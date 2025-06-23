Çağlayan Adliyesi'nde gerginlik: Polis, avukatların yürüyüşüne müdahale etti

23 Mart’ta tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ardından, avukatı Mehmet Pehlivan’ın da gözaltına alınıp tutuklanması, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Yüzlerce avukat, bugün Çağlayan Adliyesi’nde toplandı

Karar, yalnızca muhalefet kanadında değil, hukuk çevrelerinde de sert eleştirilerle karşılandı. Pehlivan’ın tutuklanmasını protesto eden yüzlerce avukat, bugün Çağlayan Adliyesi’nde toplandı. “Savunmayı savunmak” için İstanbul Barosu’na yürümek isteyen avukatlar, eylem öncesinde adliye binasında “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Avukatlar ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı

Yürüyüşe geçilmeden önce avukatlar, adliye önünde kısa bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından avukatlar, İstanbul Barosu'na yürümek üzere harekete geçti. Ancak adliye önünde polis tarafından kurulan barikat, yürüyüşü engelledi. Avukatlar ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.