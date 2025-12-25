  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çağlayan Adliyesi'nde Sadettin Saran tedbiri
Takip Et

Çağlayan Adliyesi'nde Sadettin Saran tedbiri

Uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği saç örneği testi pozitif çıkan ve yeniden gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilecek. Saran getirilmeden önce adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çağlayan Adliyesi'nde Sadettin Saran tedbiri
Takip Et

Uyuşturucu kullanımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade verdi. Soruşturma kapsamında kan, idrar, tırnak ve saç örnekleri alınan Saran’ın saç testinde kokain maddesi tespit edildi.

Test sonucuna itiraz eden Saran yaptığı açıklamada "Hayatımda böyle bir madde kullanmadım" ifadelerini kullandı ve bağımsız bir laboratuvarda ikinci defa test yaptıracağını duyurdu. Dün ikinci testini veren Saran, aynı gün "ek deliller" gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Yoğun güvenlik önlemleri

Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Sadettin Saran’ın bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe taraftarlarının da Çağlayan'a gelmeye başladığı aktarılırken, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye'nin aktardığına göre, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA konuşlandırıldı.

Özel okullarda fahiş fiyata son! 10 soru 10 cevap: Velileri koruyan düzenlemeler neler?Özel okullarda fahiş fiyata son! 10 soru 10 cevap: Velileri koruyan düzenlemeler neler?Gündem
Küçükbaş hayvanların karnına gizlenmiş 54 kilo uyuşturucu bulunduKüçükbaş hayvanların karnına gizlenmiş 54 kilo uyuşturucu bulunduGündem
Avukatlara sıkı takip: Sosyal medya paylaşımları mercek altına alınıyorAvukatlara sıkı takip: Sosyal medya paylaşımları mercek altına alınıyorGündem
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 25 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 25 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 