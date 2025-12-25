Çağlayan Adliyesi'nde Sadettin Saran tedbiri
Uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği saç örneği testi pozitif çıkan ve yeniden gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilecek. Saran getirilmeden önce adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
Uyuşturucu kullanımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade verdi. Soruşturma kapsamında kan, idrar, tırnak ve saç örnekleri alınan Saran’ın saç testinde kokain maddesi tespit edildi.
Test sonucuna itiraz eden Saran yaptığı açıklamada "Hayatımda böyle bir madde kullanmadım" ifadelerini kullandı ve bağımsız bir laboratuvarda ikinci defa test yaptıracağını duyurdu. Dün ikinci testini veren Saran, aynı gün "ek deliller" gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
Yoğun güvenlik önlemleri
Geceyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Sadettin Saran’ın bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe taraftarlarının da Çağlayan'a gelmeye başladığı aktarılırken, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Türkiye'nin aktardığına göre, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA konuşlandırıldı.