  3. Çağlayan'da gerginlik! CHP seçim otobüsünün önü kesildi
Çağlayan'da gerginlik! CHP seçim otobüsünün önü kesildi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde casusluk soruşturması kapsamında ifade vereceğinin öğrenilmesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşları adliye önünde toplanlaya çağırmıştı. Gece saatlerinde Çağlayan'da gergin anlar yaşanmaya başladı.

CHP'nin Çağlayan Adliyesi önünde buluşulması ve Ekrem İmamoğlu'na destek olunmas çağrının ardından meydana girmek isteyen CHP seçim otobüsü sivil ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu.

Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere bugün saat 11.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirileceğinin duyulması CHP'li vatandaşların haraketlenmesine neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik'ten ardı ardına, Çağlayan'da toplanma çağrısı yapıldı. 

CHP seçim otobüsünün yolu kesildi

CHP Milletvekili Umut Akdoğan sosyal medya hesabından içinde ses sisteminin bulunduğu CHP seçim otobüsünün Çağlayan Meydanı'nı sokulmadığı ve sivil ekipler tarafından yolunun kesildiğini duyurdu.

Umut Akdoğan yaptığı paylaşımda "Parti otobüsüyle Çağlayan Adliyesinin önünden geçmemize izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar ve polisler ayrıldılar. Ali Gökçek ile otobüsün içindeyiz.

Aracın arızalı olduğunu söylüyorlar. Araç arızalı değil polis tarafından durduruldu. Sahibi uzaklaştırıldı.

Bu kanunsuz emri veren kim?"" dedi. 

