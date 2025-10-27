  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çağlayan'da hareketli dakikalar! Silah sesleri duyuldu (Video)
Takip Et

Çağlayan'da hareketli dakikalar! Silah sesleri duyuldu (Video)

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen bir kişi yanındaki silahı başına dayadı, havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı kişi, bacağına ateş edip kendisini vurarak yaraladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çağlayan'da hareketli dakikalar! Silah sesleri duyuldu (Video)
Takip Et

Olay, saat 10.10 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Elinde silah bulunan kişi, başına silah dayayarak hayatına son vermek istedi.

Durumu fark eden polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı adam, havaya ateş açarak yanına yaklaşılmasını engelledi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken bir süre sonra bacağına ateş eden kişi yaralanarak yere yığıldı.

İlk müdahaleyi polis ekiplerinin yaptığı yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mevduat faizlerinde düşüş! 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? İşte oranlarMevduat faizlerinde düşüş! 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? İşte oranlarEkonomi
Kritik yasa teklifi Meclis'te... Emekli maaşı artacak, BES’te devlet katkısı yüzde 50'ye çıkacakKritik yasa teklifi Meclis'te... Emekli maaşı artacak, BES’te devlet katkısı yüzde 50'ye çıkacakGündem
Bakanlıktan kayıt dışı araç ticaretine darbe: 102 milyon TL ceza kesildiBakanlıktan kayıt dışı araç ticaretine darbe: 102 milyon TL ceza kesildiEkonomi

 

Gündem
Marmara için kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Sel riski var
Marmara için kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Sel riski var
CHP, 39. Olağan Kurultay’a hazırlanıyor: Parti yönetiminde köklü değişiklikler gündemde
CHP, 39. Olağan Kurultay’a hazırlanıyor: Parti yönetiminde köklü değişiklikler gündemde
Papara iddianamesi tamamlandı: Yasa dışı bahis sistemi nasıl işliyor?
Papara iddianamesi tamamlandı: Yasa dışı bahis sistemi nasıl işliyor?
Uludağ'ın ormanlarında 12 saatlik kabus: Kayıp gençler bulundu
Uludağ'ın ormanlarında 12 saatlik kabus: Kayıp gençler bulundu
Hatay’da konteynerde yangın çıktı: Dumandan etkilenen bebek yaşamını yitirdi
Hatay’da konteynerde yangın çıktı: Dumandan etkilenen bebek yaşamını yitirdi
Yenimahalle Belediyesi, AVM salonlarını kiraya verecek
Yenimahalle Belediyesi, AVM salonlarını kiraya verecek