Çakal kimdir? Emirhan Çakal kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne?

Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Çakal, Blok 3 ve Ati’ye yakınlığıyla biliniyor. Ancak son dönemde bu üçlü, farklı tartışmalarla sosyal medyada gündem oldu. Peki Çakal kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında ve nereli?

RAPÇİ ÇAKAL KİMDİR?

Genç rap sahnesinin dikkat çeken ismi Emirhan Çakal, sahne adıyla “Çakal” olarak tanınıyor. Özgün tarzı, söz yazarlığı ve sosyal medyada yakaladığı geniş kitleyle öne çıkan sanatçı, kısa sürede Türkiye rap sahnesinde güçlü bir yer edindi.

2001 yılında Bursa’da doğan Emirhan Çakal, 2020’de Reckol ile yayımladığı “Kanalım Yok” ile müziğe adım attı. 2021’de “Perros Blancos” ve “Glock” ile çıkışını büyüttü; “Lütfen” teklisi ve Reckol ile “Pişman” EP’siyle adından söz ettirdi. Yılı “Mahvettim” ile kapattı. 2022’de “Antrikot” ve “İmdat”, 2023’te “Kayıp Yıllarım” çalışmaları geldi. “Paradoks” albümü, kariyerine yeni bir soluk getirerek üretken ve yenilikçi kimliğini pekiştirdi.

ÇAKAL KAÇ YAŞINDA

Gerçek adı Emirhan Çakal olan sanatçı, 1 Ocak 2001 doğumlu. 2025 itibarıyla 24 yaşında.

ÇAKAL NERELİ

Emirhan Çakal’ın memleketi Bursa’dır. Bursa’nın kültürel çeşitliliği ve sokak ruhu, Çakal’ın müziğine yansır; parçalarında bu enerjiyi hissettirmekten çekinmez.

ÇAKAL'IN GERÇEK ADI NEDİR

Sanatçının gerçek adı Emirhan Çakal’dır. Müzik kariyerini “Çakal” sahne adıyla sürdürmektedir.

Kariyer dönüm noktaları (kısa kronoloji)

- 2020: “Kanalım Yok” (Reckol ile)

- 2021: “Perros Blancos”, “Glock”, “Lütfen”; “Pişman” (EP – Reckol ile); “Mahvettim”

- 2022: “Antrikot”, “İmdat”

- 2023: “Kayıp Yıllarım”

- Albüm: “Paradoks”