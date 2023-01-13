Çakırözer: İnternet haberciliği yok olma noktasına gelecek

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nun bugün yapılan olağanüstü toplantısında görüşülen “Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çakırözer, şunları söyledi:

“Basın İlan Kurumu’nun gazetelere ve internet sitelerine resmi ilan, resmi reklam verme koşulları çok ağır. Bugün görüşülmekte olan taslak eğer bu haliyle kabul edilirse Türkiye’de gazetecilik, Türkiye’de internet haberciliği yok olma noktasına gelecek. Dava açılan bir internet sitesine ya da muhabirine dava açılan internet sitelerine anında resmi ilanlarını kesme yaptırımı geliyor. Ayrıca, yine bir muhabiri hakkında dava açılan internet sitesi o muhabirine beş gün içinde işten çıkarmak durumunda olacak. Böyle giderse Türkiye’de gerçek habercilik peşinde koşan, halkın haber alma hakkı için mücadele veren yüzlerce internet sitesi resmi ilanlardan faydalanamaz hale gelecek.

Ayrıca, yine Türkiye’de belki yüzlerce, binlerce gazeteci sırf bu maddeler nedeniyle çalışmakta olduğu internet sitelerinden çıkarılma noktasına gelebilirler haklarında açılan davalar nedeniyle. O yüzden bu şartların dava açma değil; belki kesin yargı hükmüne bağlanması daha doğru olur. Yine internet sitelerinin yaşadığı bir başka sıkıntı da bu taslakta getirilen belli bir sayıda çalışan bulundurma zorunluluğu. Mesela Eskişehir gibi bir kentte internet sitelerinde 8 çalışan bulundurma zorunluluğu istenmesi ağır bir koşul. Yine internet sitelerine resmi ilanlardan faydalanmak için iki yıl bekleme zorunluluğu getiriliyor.”