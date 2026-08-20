Çakırözer: YENİ Parti Türkiye İttifakı’nı yeniden oluşturacak

YENİ Parti’nin kurulduğu günden bu yana kısa sürede vatandaştan yoğun ilgi gördüğünü belirten YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’in YENİ Parti’nin kalelerinden biri olacağını ifade etti. Önümüzdeki seçimlerde Özgür Özel’in Türkiye İttifakı söyleminin YENİ Parti ile tekrar vücut bulacağını söyleyen Çakırözer, seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandığını vurguladı.

“Belediye başkanlarına baskı yok”

YENİ Parti’nin belediye başkanlarına katılım konusunda davetinin olduğunu fakat baskının söz konusu olmadığını söyleyen Çakırözer, şu ifadeleri kullandı:

“Çok önemli bir miktarda belediye başkanı CHP'den istifa etti, YENİ Parti'ye geçtiler, geçmekteler. Bunu aslında sadece belediye başkanlarının, belediye meclisi üyelerinin kararı gibi okumak bence biraz belki eksik kalır. Aslında milletin YENİ Partimize yöneliminin bir sonucu bu. Sayın Genel Başkanımız ne diyor? “Ben Özgür Özel'i istemiyorum, YENİ Parti’ye geçmiyorum” demediği sürece aslında başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, milletimizin biz YENİ Parti’yi desteklediğini kabul ediyoruz. Burada kritik olan bir baskı var mı? Yok. İlle geçin tavrı var mı? Yok. Nedir oradaki kritik olan nokta? Kamu hizmetinin sağlıklı bir şekilde sürmesi o belediyede ve aynı şekilde yine seçmen iradesinin korunması. Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri kimi dinleyecek? Kendisini seçen iradeyi dinleyecek.”

“YENİ Parti’nin daveti var, baskısı yok”

Kendisini seçen irade zaten millete yol gösterir. AKP'nin mutlak darbesi sonrasında, kumpası sonrasında nasıl millet YENİ Partimizin yolunu açtı? Şimdi de ben inanıyorum ki yine aynı şekilde bütün ülkenin değişik yerlerindeki yerel yönetimlerde milletimiz yerel yöneticilere istikametini gösteriyordur. O yöneticiler de zaten seçmen iradesinin yani kendisini seçen iradenin tercihini önemseyecektir diye düşünüyorum ama Sayın Özgür Özel'in ya da partimizin baskısı yok. Katılım davetimiz var tabii ki YENİ Parti’ye. Nasıl ki milletimize üye olun diyorsak, yerel yöneticilerimize de davetimiz var. Onların da kendi koşullarını değerlendirip en iyi kararı kendilerinin vereceklerine inanıyoruz. Burada hiçbir baskı, hiçbir dayatma olmadı, olamaz zaten.”

“Metni görmeden imza atan milletvekilleri var”

Çerçeve Yasa’ya ilişkin YENİ Parti’nin tavrının diğer siyasi partilerden daha çok konuşulmasını değerlendiren Çakırözer, şöyle dedi:

“Biraz kıyaslama yaparsak, diğer partilere bakın; ortada metni görmeden, metin yokken imza atan partiler var. Metin yok ortada niye imza attığını bilmeden imza atan partiler var. YENİ Parti’de ise yeni siyaset anlayışının da bir yansıması olarak belki yeni nesil siyaset dediğimiz bir taraftan ilkesel bir tutum. Türkiye'de barışın önünü kapatmayan, silahlar bırakılacaksa, terör örgütü bitirilecekse bunun önünde duran değil, katkı sunmaya çalışan ama bir tarafta da halkın bu iktidardan bugüne kadar bu süreci hep beceriksizce yürütmüş olan bu iktidara güvensizliğini, bu iktidarın bütün adaletsizliklerine, demokrasi noktasındaki geri gidişine, insanımıza yaşattığı zulümlere, isyanına, tepkisine, bunun mecliste yansımasına da imkan veren bir siyaset yürüttük ve bence en doğru siyaseti yürüttük.

Burada şunu bir kere daha ifade etmek isterim, ne evet diyen Genel Başkanımız ve milletvekillerimiz bu iktidarın hukuksuzluklarını, bu iktidarın adaletsizliklerini, bu iktidarın milletimize çektirdiklerini görmüyor durumda, ne de hayır diyen milletvekillerimiz Türkiye'de silahların bırakılmasına, Türkiye'de terör örgütünün tasfiye edilmesine, terörün artık ortadan kalkmasına hayır diyor durumda. Yani biz evet diyen milletvekillerimiz, Genel Başkanımız, milletvekillerimiz, hayır diyen milletvekillerimizle bir bütün olarak Türkiye'de hem barışı, kardeşliği, toplumsal barışı ama aynı zamanda da Türkiye'de demokrasiyi birlikte savunuyoruz.”

“YENİ Parti önemli bir denetim görevine sahip”

Meclis’ten bir Çerçeve Yasa geçti ama bundan sonraki süreçte belki de en büyük sorumluluk noktasında olan biziz. Çünkü bu sürecin denetimi noktasında bence en önemli ve bu sürecin milletimize şeffaf bir şekilde anlatılması, yanlışlara dur denilmesi, doğrulara sadece geçit verilmesi noktasında bence YENİ Parti önemli bir denetim görevine sahip. Aylar, yıllar geçerken Türkiye'nin önünde önemli beklentileri var. Neyi bekliyor Türkiye? AİHM kararları uygulanmalı, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalı, gazeteciler tutuklanmamalı haber yazdığı için, bir tweet paylaştığı için, vatandaşlar korku içinde yaşamamalı. Aynı şekilde tutuksuz yargılama esas olmalı. Herkes için, sadece belediye başkanları için değil, normal vatandaş için de. Türkiye'de 15,5 milyonun cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı, nereye kaçacak, ne yapacak? Tutuksuz yargılanamaz mı? Yargılanabilir. Şu anda yapılan gerek Sayın Ekrem İmamoğlu'na gerek diğer belediye başkanlarımıza gerek gazetecilere gerek Gezi davasında yargılanan, haksız hukuksuz yere yıllardır yatan insanlara, yargısız infaz, peşin infaz yapılıyor. Bunların da bir an önce düzelmesi lazım. Yani demokrasi diyeceğiz bir taraftan. Ülkenin bir bölümüne demokrasi gidecek ama diğer bölümü baskı altında yaşayacak. Bu olmaz.”

“YENİ Parti Türkiye İttifakı’nı yeniden oluşturacak”

YENİ Parti’nin seçimlerde Özgür Özel liderliğinde Türkiye İttifakı’nı tekrar oluşturacağını ifade eden Çakırözer, şöyle devam etti:

“YENİ Parti kurulalı bir ay olmadan nasıl bir coşku, nasıl bir heyecan, kurduğumuz günü hatırlarsanız. Anadolu’daki yürüyüşleri hatırlarsanız. Türkiye’de iktidarın değişeceğinin işaretleri var. Zaten bu nedenle koltuğunu koruma derdindeki iktidarın zulmü artıyor, baskısı artıyor. Her gün başka bir operasyona uyanıyor Türkiye ama ne olursa olsun millet artık bu iktidarı değiştirmeyi kafasına koydu. Burada YENİ Parti olarak bize düşen milletin gönlüne nasıl gireceğini, milletin derdine nasıl çare olacağını millete aktarmak lazım. Millet açlık sınırının altında yaşıyor. Evet. Ama nasıl biz insanların refah seviyesini artıracağız? Daha fazla üreteceğiz. Nasıl üreteceğiz? Şöyle kalkınacağız, şu modelle kalkınacağız. Bunları milletin önüne koyacağız. Programımız hazır. Önümüzdeki günlerde kurultayımızda milletimizle paylaşacağız. Sonra 81 ilde ilçe ilçe, il il ne yapacağımızı anlatacağız. Sadece dert değil, ne yapacağımızı anlatacağız. Millet bizden bunu bekliyor.”

“Bu iktidarın millet nezdinde meşruiyeti kalmamış durumda”

“Bu iktidarın meşruiyeti kalmamış durumda millet nezdinde. Anketler bunu ortaya koyuyor” diyen Çakırözer, “YENİ Parti şu an en büyük umut. Ben inanıyorum sandıkta Genel Başkanımızın söylediği gibi Türkiye İttifakı yeniden gerçekleşecektir. Mutlak suretle insanların ortaklaşacağı değerler vardır. En başta demokrasidir, ikincisi refahtır, üçüncüsü barıştır, kardeşliktir, ilerlemedir, kalkınmadır. Zenginliği hakça paylaşmak. Türkiye’nin en önemli sorunu bu. Milyonlarca emekli aç ama bir avuç zengin, zenginliğine zenginlik katıyor. İşte bunu değiştirmemiz lazım. Sandık bir an önce milletin önüne geldiğinde millet zaten artık kararını vermiş durumda. YENİ Parti de onun önündeki en yeni, en güçlü, en kapsayıcı, programı hazır, kadroları ve siyasi yapı olarak da iktidarın en güçlü adayı. Milletimiz de bunu gördüğü için bizim partimizin saflarına geliyor” şeklinde konuştu.

“Eskişehir YENİ Parti’nin kalelerinden biri olacak”

Eskişehir’in YENİ Parti’nin kalelerinden biri olacağını ifade eden Çakırözer, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Şüphesiz. En ufak şüpheniz olmasın. Öyle olacak. İl başkanımız Talat Başkanımız, ilçe başkanlarımız, yönetimleri göreceksiniz önümüzdeki iki ay biz bir şenlik havası içinde ilçe kongrelerimizi, il kongremizi sonra da büyük kurultayımızı Ankara’da göreceksiniz. Sadece Eskişehir’de değil Anadolu’nun dört bir yanında bu coşkuyu, bu bayram havasını, iktidara birlikte yürüyoruz havasını hep birlikte göreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Eskişehir’de bunu biz zaten görüyoruz. İnsanlar üye olmak istiyoruz, bağış yapmak istiyoruz diyor. Geçenlerde Eskişehir İrtibat Ofisimize hayırlı olsuna geldiğimde yanılmıyorsam 88 yaşlarındaki bir karı koca hemşerimiz gelmişti. Biz üç şey için geldik dedi. Bir, üye olmak istiyoruz, iki bağış yapmak istiyoruz, üç nerede çalışacaksak orada görev verin çalışmak istiyoruz dediler. Arkamızda bu millet oldukça, bu heyecan oldukça göreceksiniz Eskişehir de Türkiye’nin her yeri de YENİ Parti’nin kaleleri olacak. YENİ Parti’nin ana rotası olacak.”