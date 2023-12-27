Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye düzenlemesi yasalaştı 

ANKARA ( EKONOMİ)



Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı ekonomiye ilişkin torba teklif Mecliste kabul edildi. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından çalışan 4 milyon 688 bin 945 emekliye bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye ödenmesi yapılacak.

Vergi başta olmak üzere ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla finans kuruluşları 2024 yılında enflasyon muhasebesi dışında bırakılıyor. Konut kredilerinde BSMV istisnası ilk konut hariç olmak üzere kaldırılıyor. Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılıyor. Yapım işlerine ilişkin olarak ek fiyat farkı getiriliyor. Yasal bahislerde ikramiye üst sınırı yüzde 83’ten yüzde 93’e yükseltiliyor. KDV İadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması hususunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Dövizden elde edilen faiz gelirleriyle borsadaki kazançlarına uygulanan vergi oranlarının yüzde 40’a kadar çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. 6 Şubat depremleri sebebiyle Genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 31 Aralık 2025 tarihine kadar fahiş fiyat uygulamalarına katlı idari para cezası verilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yönetici ve uzmanlarının maaşlarının iyileştirilmesi için teklife Plan Bütçe Komisyonunda eklenen madde AK Parti’nin verdiği önerge ile tekliften çıkarıldı. Teklife eklenen yeni bir maddeyle Esnaf Ahilik Sandığının yürürlük tarihi 31 Aralık 2024 tarihine kadar ertelendi.