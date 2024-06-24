Çalışanını tokatladığı iddia edilen Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama: 'Kumpas, şantaj, montaj'

Televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu'nun parasını isteyen personeline tokat attığı iddia edildi. O anların görüntüsü sosyal medyada gündem olurken Sicimoğlu, açıklama yaptı.

"Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım"

Ayhan Sicimoğlu, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir.

73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar. Hemen akabinde polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden, görmeden bu işe müdahil olan 3. şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır.

Şantaja maruz kaldım, aracılar vasıtası ile büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir…"

Videoda Ayhan Sicimoğlu'ndan parasını alamadığını öne süren gencin "Çalışanın hakkını vermiyor. Ettiğiniz hakaretler, ettiğiniz küfürler" derken ünlü ismin de "Palavracı. Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" diyor.