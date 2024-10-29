Çalışanları işten çıkardı, tazminatlarını ödemedi! 35 milyon dolarlık yalıya haciz başlatıldı

35 milyonluk Sadıkoğlu Yalısı’na haciz geldi. Bahadır İnşaat, Katar Doha'da Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırılmak üzere Türkiye'den Katar'a götürdüğü işçileri işten çıkarıp ücretleri ve tazminatları ödememişti.

İşçilerin açtıkları dava sonucunda Bakırköy 6. İcra Hukuk Mahkemesi, Sadıkoğlu Yalısı'nın icra edilmesine karar verdi. Sabah'ın haberine göre, işçilerin avukatı ve polis, Sadıkoğlu Yalısı'na giderek haciz işlemini başlattı.

Antika eşyalar haczedilecek

Yalı yediemin olarak Mine Bahadır'a bırakıldı. Ancak önümüzdeki günlerde yalı ve içindeki antika eşyalar, işçilerin alacakları karşılığında haczedilecek.

Sadıkoğlu Yalısı’nı 35 milyon dolara satın almıştı

Bahadır İnşaat'ın sahiplerinden Habib Cem Bahadır ve Mine Bahadır çifti, Sadıkoğlu yalısını işadamı Emin Hitay'dan 35 milyon dolara satın almıştı.

Karadağ ve Katar'da inşaat projeleri vardı

Habib Cem Bahadır'ın sahibi olduğu Bahadır İnşaat Türkiye, Karadağ ve Katar'da birçok inşaat projesi üzerinde çalışıyor. Şirkette askeri tesisler, endüstriyel tesisler, sağlık yapıları ve altyapı projeleri yürütülüyor.

'Hukuksuzca işten çıkarıldılar'

İşçilerin avukatı Melisa Sütlübulak, "Müvekkillerimiz Katar Doha'da Al Udeid Hava Üssü inşaatı projesinde çalıştırılmak üzere Türkiye'den Katar'a götürülmüştür. Fakat işçiler hukuksuzca işten çıkarılmış olup ücretleri ve tazminatları ödenmemiştir. Hukuki ve idari süreçler işliyor. İşçilerin daha fazla hak mahrumiyeti yaşayıp mağdur edilmemeleri için sürecin destekçisi ve takipçisiyiz" dedi.