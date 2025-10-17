  1. Ekonomim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sierra Leone İstihdam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mohamed Rahman Swarey ile Doha’da görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6’ncı İslam Konferansı kapsamında Sierra Leone İstihdam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mohamed Rahman Swarey ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işıkhan, “Sierra Leone İstihdam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mohamed Rahman Swarey ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede, ortak çalışma alanlarımızda deneyimlerimizin paylaşılması ve diyaloğumuzun geliştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki bağların güçlendirilmesi için kararlılığımızı vurguladık” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sierra Leoneli mevkidaşı Swarey ile görüştü - Resim : 1

