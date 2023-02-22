Çam ve Sakura, 2068 sismik izolatörle dünyanın en büyük izolatörlü binası

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye’nin yaşadığı büyük deprem felaketi nedeniyle binaların depreme karşı koruma araçlarından biri olan sismik izolatörler yeniden gündeme geldi. Bölgede, izolatör takılan hastanelerin zarar görmeden faaliyetlerini sürdürmesi de dikkatleri çekti.

Konuya yönelik bir değerlendirme yapan Rönesans Holding Mühendislik Grup Başkanı Serdar Binzet, sağlık kuruluşlarının sadece depreme karşı korunmasının yetmediğini, yapıdan bağımsız her türlü cihaz ve donanımın etkilenmeden hastanenin faaliyetinin devamının kritik olduğunun altını çizdi.

Binzet, “Deprem sonrası, hastanelerde hasar meydana gelmemesinin yanında, duvarlar, tavanlar, malzemelerin olduğu raflar ve medikal ekipmanlar gibi yapısal olmayan elemanların da işlevlerini sürdürmesi beklenmelidir. Diğer bir deyişle, deprem sırasında hedeflenen performans operasyonel yani yapı içerisindeki operasyonların devam edebilmesi olarak adlandırılabilir. Sorunlara çözüm olarak yapı statiği açısından en etkin yöntem deprem yalıtımı yani izolatör sistemleridir” dedi.

Şirket olarak inşa ettikleri hastanelerde bu sistemleri kullandıklarını vurgulayan Serdar Binzet, bunlar arasında İstanbul’daki Çam ve Sakura Hastanesinin özellik taşıdığını belirterek, “2068 sismik izolatörü bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası unvanına sahip. Bu hastanenin REDi (Resilience based Earthquake Design Initiative) yani deprem dayanıklılık platinum sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu yapı, dünyadaki en büyük ve en çok izolatöre sahip yapıdır” bilgisini verdi. Binzet, şart olmamasına karşılık, kullandıkları tüm izolatörleri San Diego Üniversitesinde test ettirdiklerini de bildirdi.

Deprem bölgesindeki bazı hastanelerin sismik izolatörler sayesinde depremi hasarsız atlattığını hatırlatan Binzet, şirket olarak mühendislik proje planı hizmeti verdikleri 4 şehir hastanesinin sismik izolatörlerle korunduğunu belirtti.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi hakkında da bilgi veren Binzet, “Binayı tasarlarken uzmanların yaptığı araştırmalara göre 2475 yılında bölgede yaşanabilecek en güçlü deprem baz alındı. Bu da 0.69G’lik bir kuvvete denk geliyordu. Biz de bu hesaba göre hastanemizi tasarladık ve 872 sismik deprem izolatörü yerleştirdik” dedi.