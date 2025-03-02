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Camide doğal gaz sızıntısı! 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da bir camide doğalgaz sızıntısı nedeniyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Teravih namazı sırasında pek çok kişinin rahatsızlanması sonrası yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Camide doğal gaz sızıntısı! 16 kişi hastaneye kaldırıldı
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Ankara'da bir camide, doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklanan karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Teravih namazı sırasında rahatsızlananlar oldu

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camisi'nde teravih namazı kılındığı sırada cami cemaatinden rahatsızlananlar oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Caminin etrafında önlem alındı

Caminin etrafında güvenlik tedbiri alan ekipler, kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti.

Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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