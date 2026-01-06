Camide uygunsuz hareketler tepki çekmişti: Çekilen görüntülere soruşturma başlatıldı

Konya’da, Karatay ilçesinde bulunan tarihi Aziziye Camisi’nde çekilen ve müzik eklenerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerde yer alan genç kız ve yanındaki erkek hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Paylaşımın, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından cami içinde kaydedilen görüntülerin “Manitayı camide bile darlama işi” ifadesiyle ve müzik eşliğinde yayımlanmasının ardından gündeme geldiği öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili sürecin devam ettiğini açıkladı.

İki genç hakkında soruşturma başlatıldı

Bu paylaşım, sanal medyada tepki topladı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede; tarihi camide çekilen görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını, motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği saptandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki genç hakkında soruşturma başlatıldı.