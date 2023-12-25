Can Ataklı hakkında soruşturma

Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Şehidin babası törende "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." demişti.

Can Ataklı, şehidin babasının bu sözleri üzerine "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var? Kimsin lan kimsin." ifadeseni kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.