Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı: 'Artık bıçak kemiğe dayandı'

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2024 yılının ocak ayında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekiliği düşürülen ve cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim’de yaptığı açıklamayla 24 saatlik açlık grevine başladığını duyurdu.

Atalay açıklamasında, cezaevlerinde tutulan seçilmişler, siyasetçiler, gazeteciler ve sanatçılara dikkat çekerek, yaşananlar karşısında susmayacağını söyledi.

“Hatay halkı beni, kendisi adına söz söylemem ve hesap sormam için seçti. O görevden vazgeçmeyeceğim” diyen Atalay, “Artık bıçak kemiğe dayanmıştır” ifadelerini kullandı.

Can Atalay'ın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili yurttaşlar, Aralarında benim de olduğum yüzlerce seçilmiş, siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar sadece siyasi tutumları nedeniyle, haksız hukuksuz biçimde cezaevlerinde tutuluyor. Bizden tüm yaşananlara razı olmamız, olan biteni talihsizlik sayıp susmamız bekleniyor.

Susmayacağım.

Hatay halkı beni, kendisi adına söz söylemem ve hesap sormam için seçti. O görevden vazgeçmeyeceğim. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.

Meclis’in açıldığı bugün, Hatay halkının gasp edilen temsil hakkını ve emekçilerin, yoksulların, bilcümle halkımızın, adalete aç olanların duyulmayan sesini duyurmak için 24 saatlik açlık grevine başlıyorum.

Bu aynı zamanda, Anayasa’ya uyulması, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve görevimi yapmamın önündeki engelin kaldırılması için bir çağrıdır. Ülkenin sorunlarını kendi sorunu bilen herkesi sesini yükseltmeye çağırıyorum. Bizi kendimizden başkası kurtarmayacak. Haklarımızı, ülkemizi ve geleceğimizi birlikte kazanacağız."