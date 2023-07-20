Can Atalay AYM'ye başvurdu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, tahliye ve hakkındaki yargılamanın durdurulması talebinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin reddetmesi, ret kararına yapılan itirazın da Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin kararı ile reddedilmesinin ardından avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’nde başvurdu.

Atalay, hak ihlali başvurusunda, Anayasanın 36. ve 13. maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesindeki adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, dolayısıyla Sözleşme’nin 17. maddesinin de ihlal edildiğini belirtti.

Atalay, Anayasa’nın 67. maddesindeki “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğinin” tespitini talep etti.

Atalay ayrıca; “İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek Protokol Madde 3’te yer alan Serbest Seçim Hakkı ile Anayasanın 19. (kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı) ve AİHS’nin 5. maddesinin (1) ve (4) fıkralarının ihlal edildiğini” belirtti.

Başvuruda, ihlallerin giderilmesi ve tutukluluk halinin sonlandırılması istendi. (ANKA)