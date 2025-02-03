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Can Atalay'dan teğmenlere destek: Sözde darbecilik imalarıyla hedef alındılar

Milletvekilliği düşürülen Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlerle ilgili "Derecelerle mezun teğmenler, esas olarak Mustafa Kemal Atatürk mirasına sahip çıktıkları için sözde darbecilik imalarıyla hedef alındılar." mesajını paylaştı.

Haber Merkezi
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Can Atalay'dan teğmenlere destek: Sözde darbecilik imalarıyla hedef alındılar
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Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Can Atalay'ın sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlere ilişkin bir mesaj paylaşıldı. Mesajda "Derecelerle mezun teğmenler, esas olarak Mustafa Kemal Atatürk mirasına sahip çıktıkları için sözde darbecilik imalarıyla hedef alındılar. Uzun tartışmalardan sonra, kamuoyunun büyük çoğunluğunun desteğine rağmen ihraç edildiler. İhracın oyçokluğu ile gerçekleşmesi ayrıca altının çizilmesi gereken bir durumdur. Bu keyfi, hukuksuz bir uygulamadır. Elbette her alanda yaşadığımız hukuksuzluk sonunda aşılacaktır. Tüm gençlerimiz gibi genç teğmenler de hem ülkeye hem de mesleklerine en güzel katkıları sunacaklardır." denildi. 

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