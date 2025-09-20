Can Holding: Kenan Tekdağ’ın şirkette ortaklığı ya da hissesi yok

Kara para aklama" soruşturması kapsamında Can Holding’e yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kenan Tekdağ'ı arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Can Holding'den yapılan açıklamada, "Yaklaşık 20 yıldır medya sektöründe görev alan ve bu alanda çeşitli sorumluluklar üstlenen Sayın Mehmet Kenan Tekdağ’ın, sanki Can Holding’in ortağı ya da yöneticisiymiş gibi kamuoyuna lanse edilmesi, tamamen gerçeğe aykırıdır" denildi.

"Bu durumun bilinçli bir çaba olduğu kanaatindeyiz"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Tekdağ, Ciner Grubu bünyesinde Ciner Media Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuş, bu görev sonrasında ise tecrübesi dolayısıyla Can Media’nın Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Ancak bu görev, Can Holding’in yönetim yapısıyla karıştırılmamalıdır.

Kendisine hiçbir dönemde tek imza yetkisi verilmemiş, yalnızca çift imza usulüyle, diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte işlem yapabilmiştir. Ayrıca Sayın Tekdağ’ın Can Holding’de herhangi bir ortaklığı ya da hissedarlığı bulunmamaktadır.

Son dönemde kendisine yönelik yürütülen süreçlerin, haksız şekilde Can Holding ile ilişkilendirilerek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını görmekteyiz. Bu durumun bilinçli bir çaba olduğu kanaatindeyiz.

Can Holding olarak, iş dünyasındaki varlığımızı şeffaflık, dürüstlük ve hukuka bağlılık ilkeleri üzerine inşa ettik. Şirketimiz hiçbir kişi veya grubun şahsi süreçleriyle anılamaz. Kamuoyuna yanlış yansıtılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle vurguluyoruz."