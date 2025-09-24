Can Holding soruşturması genişliyor: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nın evine baskın

  1. Ekonomim
Can Holding soruşturması kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin de evine baskın yapıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı süreci incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji dahil 121 şirketi bünyesinde bulunduran Can Holding'e yönelik soruşturma genişliyor.

Soruşturma kapsamında gelen bir ihbar üzerine 16 Eylül’de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’nin Büyükçekmece'deki villasına jandarma tarafından sabaha karşı baskın yapıldı.

Halk TV'de yer alan habere göre jandarma eve kapıları kırarak girdi. O sırada evde Mustafa Gültepe’nin eşi ve ailesi vardı. Gültepe'nin ise yurtdışında olduğu öğrenildi. Baskınla uyanan aile büyük korku ve panik yaşadı.

Jandarma baskını sonrasında İçişleri Bakanlığı da harekete geçti ve süreci incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

1968 Trabzon Tonya doğumlu olan iş insanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yanı sıra İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin de (İHKİB) başkanlığını yürütüyor.

