Can Holding soruşturması: İran Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding hakkında yürütülen soruşturmada, holding yetkilileriyle ilgili İran’da herhangi bir soruşturma olup olmadığı araştırılmak üzere İran Adalet Bakanlığı’na yazı gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding yetkililerinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüt üyesi olma”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlarla bağlantılı olup olmadığı inceleniyor.

İlgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığına yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.