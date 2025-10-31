  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Can Holding soruşturması: İran Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi
Takip Et

Can Holding soruşturması: İran Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması kapsamında, İran’da holdinge ait tütün fabrikası bulunduğu tespit edildi. Yetkililer hakkında İran’da da soruşturma olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanlığı aracılığıyla İran Adalet Bakanlığı’na yazı gönderildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Can Holding soruşturması: İran Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi
Takip Et

Can Holding hakkında yürütülen soruşturmada, holding yetkilileriyle ilgili İran’da herhangi bir soruşturma olup olmadığı araştırılmak üzere İran Adalet Bakanlığı’na yazı gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding yetkililerinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüt üyesi olma”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlarla bağlantılı olup olmadığı inceleniyor.

İlgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığına yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Yapay zeka insanı merkeze almalıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Yapay zeka insanı merkeze almalıGündem

 

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Gazze'ye 20 tır yardım gönerildiTürkiye Diyanet Vakfı'ndan Gazze'ye 20 tır yardım gönerildiDünya

 

Gündem
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Yapay zeka insanı merkeze almalı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Yapay zeka insanı merkeze almalı
Bolu Kartalkaya otel yangını davasında karar günü: Kim ne kadar ceza alacak?
Bolu Kartalkaya otel yangını davasında karar günü: Kim ne kadar ceza alacak?
Merkez Bankası Papara'nın iznini neden iptal etti? Papara ne zaman açılacak?
Merkez Bankası Papara'nın iznini neden iptal etti? Papara ne zaman açılacak?
EGM promosyon ne zaman yatacak? 2025 emniyet maaş promosyonu ne zaman verilecek?
1 Kasım, EGM promosyonları için kritik tarih
Şanlıurfa'da öğrencinin vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen temizlik görevlisi tutuklandı
Şanlıurfa'da öğrencinin vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen temizlik görevlisi tutuklandı
Balıkesir’deki depremin ardından Sındırgı esnafından borçların ertelenmesi talebi
Balıkesir’deki depremin ardından Sındırgı esnafından borçların ertelenmesi talebi