Can Holding soruşturması kapsamında Kenan Tekdağ ifade vermedi

Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kenan Tekdağ’ın jandarmada susma hakkını kullanarak ifade vermediği, ifadesini ise savcılıkta yapmak istediği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgütsel faaliyet yürüttüğü ve bünyesindeki şirketleri dolandırıcılık ile kaçakçılık gelirleriyle finanse ettiği iddia edilen Can Holding’e operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da bulunduğu 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken, holdingin diğer patronları Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya ise adreslerinde bulunamadı; yakalama çalışmaları sürüyor.

Operasyonlar sonucu gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Başsavcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Kaya adlı şüpheli de Ağrı'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Operasyonlar sonucu gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Aralarında Mehmet Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüphelinin de Maslak Jandarma'da, Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından yapılan sorguları sürüyor. Sabah'ın haberine göre Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can ve Murat Can'a yönelik yakalama çalışmaları sürüyor. Sorguları devam eden şüphelilerin işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Mehmet Kenan Tekdağ jandarma'da ifade vermek istemedi

Öte yandan gözaltında olan şüphelilerden Mehmet Kenan Tekdağ'ın Jandarma'da ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vereceğini söylediği öğrenildi.

