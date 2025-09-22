  1. Ekonomim
Can Holding soruşturmasında bir kayyum daha! Doğa Koleji TMSF'ye devredildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütülen Can Holding soruşturmasında, özel okul zinciri Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'ye kayyum atandığını duyurdu.

Can Holding soruşturmasında bir kayyum daha! Doğa Koleji TMSF'ye devredildi
Doğa Koleji' zincirinin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin yetkileri TMSF'ye devredildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Can Holding” yetkilileri hakkında suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, daha önce kayyum atanan holding bünyesinde başka aktif şirketler bulunduğunu tespit etti.

Bir şirkete daha kayyum atandı

Kara para aklandığına dair kuvvetli şüphe ve tespitler bulunduğu belirtildi. 04/02/2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme uyarınca, yeni tespit edilen Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş. için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Şirketin yönetim organı kararları ve işlemleri TMSF onayına bağlandı veya tüm yetkiler doğrudan TMSF’ye devredildi.

Soruşturmanın genişletilerek sürdürüleceği kamuoyuna duyuruldu.

