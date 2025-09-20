Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmanın ardından holding bünyesinde bulunan 121 şirkete el konulmuştu.

"Genişleyerek devam edecek"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada, 9 şirkete daha kayyum atandığını, soruşturmanın TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla işbirliği içerisinde genişletilerek devam edeceğini bildirdi.

Kayyum atanan o 9 şirket şöyle:

Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ,

ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi,

Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği, Tares Tek. Ürünleri Lİmited Şirket,

Furkan Teknik Hırdavat,

Temiz Gayrimenkul Ticaret Şirketi,

MCN Petrol Anonim Şirketi,

Yön Özel Eğitim Basım Yayın San Tic AŞ,

Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.

5 kişi tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında, Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklanmış, Şüpheli Cemal Can ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Şüpheli Mehmet Kenan Tekdağ ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "kara para aklamak" suçlarından ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararıyla serbest bırakılmıştı. Holdingin patronları Mehmet Şakir Can, Kemal Can'ın arasında olduğu 4 kişi ise halen aranıyor.

121 şirkete kayyım atanmıştı

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmanın ardından holding bünyesinde bulunan ve ilk etaptı el konulan 121 şirketin isimleri açıklanmıştı. El konulan şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlarda medya, elektronik, eğitim, sağlık, enerji ve turizm sektörleri bulunuyor.