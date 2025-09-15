  1. Ekonomim
Can Yayın Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ'a ev hapsi kararı

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 şüpheli tutuklama kararı verildi. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konulmuş, soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla Can Holding'in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil 6 kişiye gözaltı kararı verilerek adliyeye sevk edilmişti.   

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, adli kontrolle serbest bırakıldı.

 5 kişi tutuklandı

Savcılık Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can'ı tutuklama, M. Kenan Tekdağ'ı ise ev hapsi ve yurtdışı yasağı talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik sevk maddeleri doğrultusunda karar vererek 5 kişiyi tutukladı. Tekdağ'ı  konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrolle serbest bıraktı.

 

