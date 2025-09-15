Can Yayın Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ'a ev hapsi kararı

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konulmuş, soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla Can Holding'in sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil 6 kişiye gözaltı kararı verilerek adliyeye sevk edilmişti.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, adli kontrolle serbest bırakıldı.

5 kişi tutuklandı

Savcılık Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can'ı tutuklama, M. Kenan Tekdağ'ı ise ev hapsi ve yurtdışı yasağı talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik sevk maddeleri doğrultusunda karar vererek 5 kişiyi tutukladı. Tekdağ'ı konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrolle serbest bıraktı.