Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Aktaş: Oğlumu elektronik sigara öldürdü

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

Ailesi ölüm nedeninin elektronik sigara olduğunu belirterek, bu konudaki farkındalığı artırmak için çağrıda bulunuyor.

Milano’ya gitme hazırlığı içerisindeydi

Ortaokul ve lise eğitimini Özel Sezin Lisesi’nde tamamlayan Can Akaş, İtalya’nın Milano kentindeki Domus Academy’nin tasarım programına kabul edilmişti.

Eğitimine tasarım alanında devam etmeyi planlayan Akaş, birkaç gün içinde Milano’ya gitme hazırlığı içerisindeydi.

19 Ekim pazartesi günü aniden yaşamını yitiren Akaş, 20 Ekim Salı günü Marmara İlahiyat Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanırken, ailesi bu ölümün nedeninin elektronik sigara olduğunu açıkladı.

"Akciğerlerde yarattığı tahribatı ebeveynler de gençler de yeterince bilmiyor"

Baba Cem Akaş, yaşadıkları acıyı ve elektronik sigara kullanımına ilişkin endişelerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Can potansiyeli olan bir gençti, yetenekliydi; ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı. Öğlen Esra’yla yanımızda oturuyordu, madde kullanıyor mu diye sorduk çünkü kötü görünüyordu, ‘Yok ne maddesi, bir şu sigarayı içiyorum işte,’ dedi ve ben de yatıştım. Yatışmamam gerekirdi.

Ölüm nedeni kalp yetmezliği. Bu masum görünümlü sigaranın akciğerde yarattığı tahribatı ebeveynler de gençler de yeterince bilmiyor. Ben beş yıllık bir kanser tedavisinin sonundayım, bundan sonra ne kadar zamanım olur herhangi bir şey yapmaya, bilmiyorum. Ama olan zamanımda bu konudaki farkındalığı artırmak için Esra’yla birlikte elimizden geleni yapacağız.”