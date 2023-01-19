Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sosyal medyada sarsıntının Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Çanakkale Valiliği'nden açıklama

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 05.22'de, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.